Kayseri'de kaza: 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan iki otomobilden biri yan yattı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, M.G. idaresindeki 38 HE 901 plakalı otomobil ile A.S. idaresindeki 38 ADM 339 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle 38 HE 901 plakalı araç yan yatarken, sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ