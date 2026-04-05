Seyir halindeyken arızalan minibüse hafif ticari araç çarptı: 6 yaralı

KAYSERİ'de seyir halindeyken arızalanan minibüse hafif ticari aracın çarpması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. G.B. yönetimindeki 38 AKT 990 plakalı minibüse seyir halindeyken arızalandığı sırada Ş.E. idaresindeki 38 EE 124 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde minibüsteki 1'i bebek 4 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı