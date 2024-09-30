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Kayseri'de 'Kayseri'den Gazze'ye Bir Nefes' Programı Düzenlendi

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Kayseri'de, Müslümanların birliği ve Gazze'deki dram üzerine odaklanan 'Kayseri'den Gazze'ye Bir Nefes' adlı program, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu ev sahipliği yaptı ve sözel katkılarda bulunan konuklar toplumsal birliğin önemine vurgu yaptılar.

Kayseri'de "Kayseri'den Gazze'ye Bir Nefes" adlı program gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erdal Ergenç'in moderatörlüğünü yaptığı programa, Yusuf Kaplan, Ayçin Kantoğlu, Yakup Köse ve Fatih Tuğra Doruk konuşmacı olarak katıldı.

Kaplan, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların dünyanın farklı yerlerinde zor günler yaşadığına değindi.

Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğine dikkati çeken Kaplan, Gazze'de yaşanan dramın birlik olunamamasından kaynaklandığını ifade etti.

Kaplan, "Gazze'de bu soykırım yaşanıyorsa ve bütün insanlığa yaşatılıyorsa bunun çilesi, acısı tüm insanlığa uygulanıyorsa bunun nedeni bir olmadığımız içindir." dedi.

Programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ile davetliler katıldı.

Öte yandan programda dünyadaki tüm Müslümanlar için dua edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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