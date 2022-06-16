Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede (2) TUTUKLANDILARKayseri'de, 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu (24) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Yakup K. ile onun eşi R.K. ve babası A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. TUTUKLANDILAR Kayseri'de, 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu (24) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Yakup K. ile onun eşi R.K. ve babası A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Kayseri Güncel Haberler

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