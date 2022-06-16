Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TUTUKLANDILARKayseri'de, 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu (24) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Yakup K. ile onun eşi R.K. ve babası A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Kayseri'de, 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu (24) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Yakup K. ile onun eşi R.K. ve babası A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel