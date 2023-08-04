Kayseri'de Kayıp Öğrenci Enes Ahmet Tekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri'de 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in cesedi bulundu. Tekin, ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.

Kayseri'de 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan ve dün cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin son yolculuğuna uğurlandı.

21 Temmuz'da annesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine giden Enes Ahmet'ten, annesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Tekin ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, gencin son görüldüğü yer olan Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. AFAD, polis, ANDA ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, Enes Ahmet Tekin'in bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Tekin'in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı. Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Toprağa verildi

Enes Ahmet Tekin'in'in cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından cenaze namazının kılınacağı Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi'ne getirildi. Cenaze burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazıının ardından toprağa verildi. Cenazede Tekin'in ailesi gözyaşı döktü. - KAYSERİ