Kayseri'de Kayıp Öğrenci Ahmet Enes Tekin'in Cenazesi Bulundu

KAYSERİ'de, 13 gündür kendisinden haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin (25), yapılan aramalar sonucu ölü olarak bulundu.

Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Ahmet Enes'ten bir daha haber alınamadı. Tekin'in hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Hakkında bastırılan kayıp ilanı ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere asılan Ahmet Enes Tekin için polis, jandarma, AFAD, ANDA VE UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Tekin'in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü'nde arama yaptıkları sırada 13 gündür kayıp olan Tekin'in cenazesine ulaştı. Üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından Tekin'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.