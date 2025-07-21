Kayseri'de Kayıp Kişi Erciyes Dağı'nda Ölü Bulundu

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Kayseri'de yaklaşık bir aydır haber alınamayan M.D.'nin cesedi, Erciyes Dağı'ndaki bir barakada bulundu. Jandarma ekipleri, maktulün barakaya tek başına girdiğini ve fenalaşarak düştüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'de yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi, Erciyes Dağı'ndaki bir barakada ölü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciyes Dağı'ndaki bir barakada erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, maktulün barakaya tek girdiğini ve fenalaşıp yere düştüğünü tespit etti.

İncelemeler sonucu kimliği tespit edilen M.D. için yaklaşık 1 ay önce emniyete kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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