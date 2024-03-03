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Kayseri'de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etti ve olay yerinden kaçarken S.T'nin üzerinden geçti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Y.K. ise kısa sürede yakalandı.

Kayseri'de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etti.

Y.K, olay yerinden araçla kaçarken yere düşen S.T'nin üzerinden geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

S.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Y.K. ise kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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