Kayseri'de kaybolan çocuk polis ekipleri tarafından bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinden ekmek almak için çıkan ve kaybolan 8 yaşındaki Eren E., polis ekipleri tarafından 30 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı'nda bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki evinden iddiaya göre ekmek almak için ve kaybolan 8 yaşındaki çocuk, evinden 30 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşağa Mahallesi 3028. Sokak'taki evinden sabah saatlerinde ekmek almak için çıkan Eren E. uzun süre evine dönmedi. Eren E.'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren E.'yi bulmak için geniş çaplı çalışma başlatırken, çocuğun izine mahallede rastlanmadı.

Evinden 30 kilometre uzaklıkta bulundu

Eren E.'nin ailesini ve arama ekiplerini sevindiren haber, polis ekiplerinden geldi. Ekiplerin didik didik aradığı Eren E., evinden 30 kilometre uzakta bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri tarafından bulundu. Eren E., ailesine teslim edildi. - KAYSERİ