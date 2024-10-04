Kayseri'de Kaybolan 8 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
Kayseri'nin İncesu ilçesinde otlatma sırasında kaybolan 3 koyun ve 5 kuzusu, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kaybolan 8 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Hamurcu Mahallesi Bedir Bağları'nda ikamet eden A.U, otlattığı esnada kaybolan 3 koyun ve 5 kuzusunu bulamayınca jandarmadan destek istedi.
Bölgede arama yapan ekipler, hayvanları bulup sahibine teslim etti.