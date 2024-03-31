Kayseri'de kaybolan 150 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaybolan 150 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından dron yardımıyla bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güllüce Mahallesi'nde yaşayan M.N, açık besi yaptığı ahırındaki 150 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron yardımıyla arazide yaptıkları aramada, kaybolan hayvanların yerini tespit etti.

Küçükbaş hayvanlar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.