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Kayseri'de kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşanan kavgada P.K. tarafından tabancayla ateş açılan M.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri'de kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen P.K. ile M.K, Talas ilçesi Tutlubağlar Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda P.K, tabancayla M.K'ye ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan M.K, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Talas Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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