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Kayseri'de kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Erkilet 3.Sayfa Güncel Haberler

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