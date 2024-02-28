Kayseri'de kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı
Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.