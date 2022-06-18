Kayseri'de kavgada bıçaklanan genç öldü Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, zanlı tutuklandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, zanlı tutuklandı. Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde gençler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. M.K. (16), kavga sırasında E.S.K'yi (18) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan E.S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, M.K. ile kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Güncel Haberler

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