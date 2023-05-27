Kayseri'de kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yenişehir Mahallesi Timur Sokak'ta F.G, yanına otomobille gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından çıkan kavgada bıçakla yaralanan F.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel