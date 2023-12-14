Kayseri'de Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Diğeri Yaralandı
Kayseri'de yaşanan kavgada, bir kişinin bıçakla öldürüldüğü ve diğerinin yaralandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının adliyeye sevk edildiği bildirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.
Kayseri'de kavga ettiği kardeşlerden birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye götürüldü.
Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'ta dün çıkan kavgada, aralarında husumet bulunan S.D'yi bıçakla öldürdüğü, kardeşi R.D'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
S.D'nin cenazesi ise Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.