Haberler

Kayseri'de Kasten Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri Ahi Evran Mahallesi'nde meydana gelen "kasten yaralama" olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ikameti tespit edilen şüpheli P.K. suç aletiyle birlikte ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Manchester United'dan Türkiye'ye transferler üst üste! Şimdi de Eyüpspor'a

Manchester'dan ülkemize transferler üst üste! Şimdi de Eyüp'e
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.