Kayseri'de Kasten Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri Ahi Evran Mahallesi'nde meydana gelen "kasten yaralama" olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ikameti tespit edilen şüpheli P.K. suç aletiyle birlikte ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.