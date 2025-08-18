Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Firari Yakalandı
Kayseri'de, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K. (25) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (25) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel