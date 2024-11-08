Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan İ.Ç.'yi tutukladı. Operasyonda ayrıca dolandırıcılıktan hüküm giymiş bir başka zanlı da yakalandı.

Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan aranan İ.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçundan 25 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. de yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı? 7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü? MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler? Masterchef 8 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te hangi takım kazandı? Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 9-10 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Emeklilere pazar desteği başvuruları ne zaman bitiyor? İBB pazar desteği başvuru ekranı! MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyon farkına göre memur maaş zamları ne kadar, kaç TL? Ocak ayı memur maaşı ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.