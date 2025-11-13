Kayseri'de Kartal Kavşağı Projesi için İhale Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için ihaleye katılacak firma yetkililerinin yer aldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen toplantıda, Etüt Projeler Daire Başkanlığı Proje ve Planlama Şube Müdürü Ali Ülker sunum yaptı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürü Murat Uğur ise ihaleyle ilgili bilgi verdi.

Belediye yetkilileri, proje ve ihaleye yönelik soruları da cevapladı.

Firma yetkilileri, toplantı sonrası Kartal Kavşağı'na giderek, projeyi yerinde inceledi.