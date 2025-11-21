Kayseri'de Kartal Kavşağı Projesi için Atık Su Deplase Çalışmaları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı Projesi öncesi ulaşımı rahatlatacak düzenlemelere hazırlık kapsamında atık su deplase çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 23 milyon lira yatırım bedeliyle yürütülen Kartal Kavşağı kanalizasyon hatlarının deplase inşaatı, kavşağın yenilenmesine yönelik kapsamlı çalışmaların önemli bir adımını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin altyapısını daha dayanıklı ve modern hale getirmek için kararlı bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.