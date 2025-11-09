Kayseri'de Kartal Kavşağı Projesi İçin Alternatif Yol Çalışmaları Sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kartal Kavşağı Projesi'ne alternatif güzergah çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasındaki Köşk Kışlası içinden geçecek 800 metre uzunluğundaki yeni yol çalışmaları devam ediyor.

Yeni yol, 800 metre uzunluğunda ve 2x2 şeritli olarak planlandı.

Talas istikametine olan ulaşımı rahatlatacak çalışma ile inşaat sürecinde Kartal Kavşağı'nda yaşanması beklenen trafik sıkışıklıkları önlenecek.