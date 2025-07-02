Kayseri'de Kart Hatası: 1215 Lira Yerine 121 Bin Lira Çekildi

Kayseri'de Kart Hatası: 1215 Lira Yerine 121 Bin Lira Çekildi
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Kayseri'de bir vatandaş, alışveriş sırasında şarküteride kartından yanlışlıkla 120 bin lira çekildiğini sosyal medyadan öğrendi. Yanlışlık, iş yeri çalışanının post cihazına hatalı bir tutar girmesiyle gerçekleşti. Müşteri, durumu fark ederek iş yerine gidip hatayı düzelttirdi.

Kayseri'de bir vatandaş yaptığı alışveriş sonrasında kartından yanlışlıkla 120 bin lira çekildiğini, sosyal medyadan yapılan paylaşımla fark etti.

Kayseri'de bir tüketici bugün sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesindeki şarküteriden 1215 liralık alış veriş yaptı.

İş yeri çalışanının post cihazına 1215 liralık tutar yerine 121 bin 500 lira yazdığını fark etmeyen vatandaş, şifreyi girerek ücretini ödedi.

Yapılan yanlışlığı birkaç saat sonra fark eden iş yeri çalışanı, bir sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müşteriyi bulmaya çalıştı.

Paylaşımı gören vatandaş, iş yerine giderek yanlış çekimi düzelttirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan iş yeri çalışanı Hacı Çetin yanlışlığın giderildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yanlışlığı ara rapor çıkınca fark ettiğini belirten Çetin, "Müşterimiz paylaşımlardan görüp iş yerimize geldi. Bize çok dua etti. Bu durumu sevinçle karşıladı." dedi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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