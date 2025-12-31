Haberler

Kayseri'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 47 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 47 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde 156 araç ve 421 personelle yapılan çalışmalarla, kapanan yolların açılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışıyla kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için merkez ve ilçelerde toplam 156 araç ve 421 personelle kar küreme ve temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sorumluluk alanında bulunan 598 kırsal mahalle yolu ve toplam 3 bin 477 kilometrelik yol ağında, 148 personel ve 85 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 2, Bünyan'da 11, Kocasinan'da 19, Sarıoğlan'da 6, Tomarza'da 6, Yahyalı'da 15 ve Yeşilhisar'da 2 olmak üzere 61 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kocasinan ilçesinde 2, Sarız'da 36, Yahyalı'da 3 ve Yeşilhisar'da 6 mahalle yolunda çalışmalar aralıksız sürerken, Sarız ilçesinde yoğun tipiden dolayı aksaklıklar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
