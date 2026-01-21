Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 ilçede 197 mahalle yolunu ulaşıma açtı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 197 mahalle yolunu başarılı bir şekilde ulaşıma açtı. 201 personel ve 71 aracın katkısıyla yapılan çalışmalarda, kapalı yol kalmadığı bildirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 197 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Daire başkanlıklarının koordinasyonunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kent merkezi ve kırsalda 201 personel ve 71 aracın yer aldığı çalışmalarda, ilçelerden Pınarbaşı'nda 78, Sarız'da 36, Bünyan'da 20, Tomarza'da 15, Develi'de 10, Yahyalı'da 9, Sarıoğlan'da 9, Felahiye'de 8, Özvatan'da 5, Talas'ta 4 ve Akkışla'da 3 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Çalışmalar sonucu kırsal mahallelerde kapalı yol kalmadı.