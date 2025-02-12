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Kayseri'de Karla Mücadele: 70 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri'de Karla Mücadele: 70 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan 70 mahalle yolunu ulaşıma açarak kırsal kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. 130 personel ve 63 araçla gerçekleştirilen çalışmalar 560 kilometrede yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 70 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 130 personel ve 63 aracın katılımı ile 560 kilometrede çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, Bünyan ilçesinde 8, Develi'de 10, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 15, Pınarbaşı'nda 2, Sarız'da 6, Talas'ta 4 ve Tomarza'da 10 olmak üzere toplam 70 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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