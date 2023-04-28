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Kayseri'de karısını öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de karısını öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncel Haberler

Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D.E, taraf avukatları ve bazı müştekiler hazır bulundu.

Sanık H.D.E. suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021'de 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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