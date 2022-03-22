Kayseri'de karısını eşarpla boğmaya çalışıp bıçaklayan sanığa 16 yıl 9 ay hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uzaklaştırma kararı aldıran karısı ile kızını bıçakla yaralayıp, eşini eşarpla boğmaya çalışan sanık, yeniden yargılandığı davada 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtayın, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten verilen cezayı bozarak, sanığın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istemesi üzerine 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık O.T, müşteki A.T, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları reddeden, bilerek ve isteyerek böyle bir şey yapmadığını öne süren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mağdur A.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık O.T'ye, "eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, kızı A.T'ye yönelik ise "kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

Olay

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde 13 Eylül 2020'de O.T, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi A.T'nin bulunduğu mağazaya gitmiş, 16 yaşındaki kızları A.T'nin yanında tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın ardından O.T, kızı araya girmesine rağmen eşini eşarpla boğmaya çalışmış, ardından kızı ve karısını bıçakla yaralamıştı. Mağaza çalışanları biber gazı kullanarak anne ve kızını kurtarmıştı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, kızına yönelik "kasten yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası verilmişti.

Sanık ve müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının itirazlarının ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten verilen cezayı bozarak, sanığın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istemişti.