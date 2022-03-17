Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de 25 ton karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 25 ton karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.Y, M.P. ve M.T.P'nin karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların yerini tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin kullandığı kamyonu da inceleyen ekipler, operasyonda 25 ton karışımlı akaryakıt ve bunun yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı, kamyona da el konuldu.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Kayseri, Güncel, Haberler

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