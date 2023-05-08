Kayseri'de Karayolu Trafik Güvenlik Haftası'nda sergi açıldı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğünce "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında sergi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki serginin açılışı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, trafik şube çalışanları ve öğrenciler tarafından yapıldı.

Sergiyi gezen Vali Gökmen Çiçek, burada yaptığı konuşmada, emniyet müdürlüğü ile jandarmanın yaptığı çalışmaları tanıtmak, vatandaşlarda trafik kurallarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla stantlar kurulduğunu belirtti.

Stantlarda vatandaşlara trafik kurallarının öneminin anlatıldığını aktaran Çiçek, "200 promil alkollü olursanız yolu nasıl göreceğiniz, emniyet kemeri takmazsanız bir araçta başınıza neler gelebileceği, dikkatli olunmadığı takdirde başımıza gelecek tehlikeleri hissettirecek şekilde stantlarda planlamalar yapılmış. Birçok araç gereç sergileniyor." diye konuştu.

Özellikle öğrenci ve işçi servislerinde sıkı denetimler yaptıklarını anlatan Çiçek, bu araçlardaki en ufak bir ihmali dahi affetmediklerini vurguladı.

Yaşanan son işçi servisi kazasının ardından denetimleri daha artıracaklarına dikkati çeken Çiçek, "Demek ki birazcık daha denetimlerimizi artırmamız bu manada daha net cezai uygulamalar yapmamız, artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir vatandaşımızı kazalarda kaybetmek istemeyiz. En ufak ihmalin, eksikliğin gözyaşına bakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Sergide hem İl Emniyet Müdürlüğü hem de İl Jandarma trafik ekiplerinin bilgilendirici ekipmanları, broşürleri yer aldı.

Emniyet kemerinin önemini anlatan araç simülasyonuna öğrenciler ilgi gösterdi.