Kayseri'de kar yağışı

Güncelleme:
Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Belediyenin ekipleri yollarda kar temizleme çalışmaları yaparken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.

KAYSERİ'de kar yağışı ile birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Havanın sıfır derecelerde seyrettiği kentte belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de kırsal ilçe ve mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kent genelinde yağış devam ederken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


