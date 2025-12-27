Kayseri'de karda mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Yukarı Mahalle'de etkili olan kar nedeniyle 2 kişi araçlarında mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bir kısmı kara gömülen araçtaki 2 kişiyi kurtardı.

Vatandaşlar, kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür etti.