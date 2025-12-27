Kayseri'de karda mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri kurtardı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu araçlarında mahsur kalan iki kişi, bölgeye sevk edilen polis ekiplerince kurtarıldı.
Yukarı Mahalle'de etkili olan kar nedeniyle 2 kişi araçlarında mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bir kısmı kara gömülen araçtaki 2 kişiyi kurtardı.
Vatandaşlar, kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel