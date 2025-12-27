Haberler

Kayseri'de karda mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu araçlarında mahsur kalan iki kişi, bölgeye sevk edilen polis ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Yukarı Mahalle'de etkili olan kar nedeniyle 2 kişi araçlarında mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bir kısmı kara gömülen araçtaki 2 kişiyi kurtardı.

Vatandaşlar, kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
