Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma açtı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 8 kırsal mahallenin yolunu açmak için çalışmalarını tamamladı. Ekipler, 148 personel ve 85 araçla yoğun bir şekilde hizmet verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından ulaşıma kapanan 8 kırsal mahallenin yolunu açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, kent genelinde çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bünyan ilçesinde 3, Tomarza ilçesinde ise 5 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmalara, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı 148 personel ve 85 araç katıldı.???????

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
