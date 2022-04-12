HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'de kar yağışı

Kayseri şehir merkezi Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kayseri'de sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Hisarcık ve Kıranardı mahallelerinde de etkili olan kar nedeniyle sıcaklar 4 dereceye kadar düştü.

Kar yağışıyla zaman zaman sis de oluştu. Kayseri-Erciyes, Erciyes-Develi ve Kayseri-Niğde kara yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi.