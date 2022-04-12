Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA - Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de kar yağışı Kayseri şehir merkezi Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'de kar yağışı

Kayseri şehir merkezi Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kayseri'de sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Hisarcık ve Kıranardı mahallelerinde de etkili olan kar nedeniyle sıcaklar 4 dereceye kadar düştü.

Kar yağışıyla zaman zaman sis de oluştu. Kayseri-Erciyes, Erciyes-Develi ve Kayseri-Niğde kara yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi.

Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Murat Asil - Güncel

Hisarcık, Erciyes, Kayseri, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title