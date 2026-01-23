Haberler

Kayseri'de kar etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de gece başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Buz tutan havuzlar ve yürümekte zorluk çeken vatandaşlar dikkat çekti. Ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.

Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkın'daki süs havuzları da soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar da sabah iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor
Berke Özer, 35. saniyede gol yedi

Bunu hiç beklemiyordu! Milli yıldızımıza büyük şok