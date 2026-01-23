Kayseri'de kar etkili oluyor
Kayseri'de gece başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Buz tutan havuzlar ve yürümekte zorluk çeken vatandaşlar dikkat çekti. Ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kentte gece başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.
Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkın'daki süs havuzları da soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar da sabah iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.