Kayseri'de kar etkili oldu
Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ederken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kara bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler, beyaza büründü. Kent merkezinde de kar yağdı. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu.
Haber-Kamera: Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ,
