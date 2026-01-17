Haberler

Kayseri'de kar etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ederken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

KAYSERİ'de etki olan kar yağışıyla, kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kara bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler, beyaza büründü. Kent merkezinde de kar yağdı. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu.

Haber-Kamera: Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de daldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

Kulüp yasta! Efsane başkan hayatını kaybetti