Kayseri'de kar etkili oldu

KAYSERİ'de etki olan kar yağışıyla, kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kara bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler, beyaza büründü. Kent merkezinde de kar yağdı. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu.

Haber-Kamera: Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ,