Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: Hadi gel de kapat

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat

Kayseri'de Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri'de Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki yol temizleme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelerde anında müdahale ediyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler etkili olan soğuk ve kar yağışıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde kar yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor.

Kent merkezi ve 22 kırsal mahalledeki ana arterleri kamerayla izleyen ekipler, 6 tuzlama kamyonu, 2 greyder, 8 kepçe, 6 traktör, 4 mini kepçe ve 2 kontrol aracıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
img

Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı
img

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu özür diledi
img

Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te belli oluyor! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü? Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak? Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi edildi? Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.