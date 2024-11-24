Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Kar Nedeniyle Yolda Mahsur Kalan Sürücüler İçin Yardım Çağrısı

Kayseri'de Kar Nedeniyle Yolda Mahsur Kalan Sürücüler İçin Yardım Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalar sürüyor. Yolda mahsur kalan sürücülere yardım eden ekipler, kapalı yollar hakkında bilgi vererek, yardımda bulunuyor.

Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yolda mahsur kalan sürücülere yardımda bulunuyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya, Kayseri-Gürün ve Kayseri-Göksun kara yollarında karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kent çıkışında trafik polisleri, sürücülere uyarılarda bulunarak, kapalı yollar hakkında bilgi veriyor. Yolda mahsur kalan bazı sürücüler de ekiplerin yardımını bekliyor.

Karayollarının kar küreme araçları yol açma çalışmalarını sürdürürken, mahsur kalan araçları da çekerek yardım ediyor. Bazı vatandaşlar ise kara saplanarak mahsur kalan araçları itekleyerek kurtarmaya çalışıyor.

Yolda mahsur kalan sürücülerden Cuma Kalburan, köylerinden kent merkezindeki evlerine gitmeye çalıştıklarını söyledi.

Ailesiyle araçta mahsur kaldıklarını belirten Kalburan, "12.30'dan beri yoldayız, bekliyoruz. Tırlar yolda kalınca araya sapmak zorunda kaldık. Böyle olunca çıkamadık, ekipler çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Muhammed Emin Özaslan da yoğun kar yağışına yakalandıklarını dile getirdi.

Ankara'dan Malatya'ya gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Özaslan, "Kayseri'ye kadar geldik ama bundan sonra yol kapanmış. İnsanlarda geri dönüyor, biz 1 saattir bekliyoruz. Polislerimiz ileride yolun durumunun kötü olduğunu söyledi. İnşallah varmaya çalışacağız, bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 19 ilimizde eğitime kar engeli

19 ilimizde eğitime kar engeli
Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.