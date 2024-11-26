Kayseri'de Kar Nedeniyle Çöken Çatıdan Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kar nedeniyle çatısı çöken evde mahsur kalan Hacı ve Mediha Dinçer çifti, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu ve evin yanında bulunan 300 koyunun da sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar nedeniyle balkon çatısı çöken evde mahsur kalan çift kurtarıldı.
Kaman Mahallesi'ndeki müstakil bir evin giriş bölümünde yer alan ve 300 koyunun yaşadığı ahırın balkon çatısı, Hacı Dinçer'in (60) dışarı çıkmak istediği sırada karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Çatının altında kalmaktan son anda kurtulan Dinçer, eşi Mediha Dinçer ile evde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kurtarılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu, koyunların ise sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.