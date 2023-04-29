Kayseri'de kaporta ve boya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaporta ve boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında yaralanan iş yeri sahibi tedavi altına alındı.

Şeker Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir kaporta ve boya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Atölyede patlamalar da meydana gelirken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iş yeri sahibi M.S, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde ve içerisinde bulunan iki araçta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.