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Kayseri'de Kapanan Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

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Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 461 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Çalışmalarda 130 araç ve 340 personel görev aldı.

Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 461 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 16 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için 130 araç ve 340 personelle çalışma yürüttü.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Akkışla'da 15, Bünyan'da 22, Develi'de 55, Felahiye'de 18, Hacılar'da 6, İncesu'da 13, Kocasinan'da 38, Özvatan'da 6, Pınarbaşı'da 110, Sarıoğlan'da 22, Sarız'da 16, Talas'ta 12, Tomarza'da 60, Yahyalı'da 53 ve Yeşilhisar'da 15 olmak üzere 461 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Bünyan'da 4, Develi'de 5, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'da 80, Sarız'da 34, Sarıoğlan'da 5, Tomarza'da 30 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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