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Kayseri'de Kapanan 107 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri'de Kapanan 107 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 107 mahalle yolunu açmak için yaptıkları çalışmalarla 856 kilometre mesafeyi kat etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 107 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara 130 personel ve 63 araçla destek veren ekipler, Akkışla ilçesinde 3, Bünyan'da 13, Develi'de 7, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 6, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'nda 30, Sarıoğlan'da 6, Sarız'da 6, Talas'ta 8, Tomarza'da 8, Yahyalı'da 2 ve Yeşilhisar ilçesindeki 3 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin 856 kilometrede yaptığı çalışmayla 107 mahallenin yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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