Kayseri'de Kanalizasyon Çalışmasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı

Kayseri'de Kanalizasyon Çalışmasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 işçi kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yaralandı.

Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa bir çalışmanın ardından yaklaşık 5 metrelik çukurdan M.G'yi çıkardı.

Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan M.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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