Kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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