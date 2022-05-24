Kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kayseri'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel