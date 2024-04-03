Kayseri'de kamyon ve iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 10 işçi yaralandı

Kayseri'de kamyon ve iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 10 işçi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 58 FF 819 plakalı kamyon, Kuzey Çevre Yolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 14 ACK 684 plakalı işçi servisi ile yardıma gelen 38 R 1649 plakalı işçi servisine çaptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.