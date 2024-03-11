Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 38 H 2900 plakalı otomobil, Kuzey çevre yolunda M.D. yönetimindeki 25 EB 735 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan A.A. ile F.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü İ.A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü M.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kayseri Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tunca Tuncer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Tunca Tuncer kaç yaşında, nereli? Bülent Tüylü kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Tüylü kaç yaşında, nereli? Serhad Özdamar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Yenimahalle Belediye Başkan adayı Serhad Özdamar kaç yaşında, nereli? Ahmet Hızlı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Hızlı kaç yaşında, nereli? Fahri Tuna kimdir? Zafer Partisi Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Fahri Tuna kaç yaşında, nereli? Abdurrezzak İlbeyi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kaç yaşında, nereli? Ayşegül Sevinmiş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Ayşegül Sevinmiş kaç yaşında, nereli? Faruk İlerisoy kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy kaç yaşında, nereli? Ali Yeditepe kimdir? Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ali Yeditepe kaç yaşında, nereli? Gamze Kılınç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli? Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli? Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli? Muhammet Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Muhammet Doğan kaç yaşında, nereli? Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title