Kayseri'de Kamu Hizmetleri İstişare Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de Kamu Hizmetleri İstişare Toplantısı Yapıldı
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen 'Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'nda kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlararası koordinasyon konuları ele alındı. Vali Çiçek, kamu hizmetlerinde verimliliği artırma taahhüdünde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında "Değerlendirme ve İstişare Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı salonunda gerçekleşen programa vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Toplantıda, il genelindeki kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlararası koordinasyon konuları ele alındı.

Vali Çiçek, toplantıda, "Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz. Kamu kurumlarımız vatandaşlarımıza hizmet etmek için var. Her zaman bu bilinçle hareket edeceğiz, aksamaya meydan vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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