Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi - Haberler

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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Soytürk'ün naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Kayseri'de, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Soytürk'ün naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Soytürk (36), marketten alışveriş yapmak için evden çıktığı sırada yolda yürürken kalp krizi geçirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soytürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Soytürk için görev yaptığı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Soytürk'ün naaşı, törenin ardından memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesine uğurlandı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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