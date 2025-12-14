Haberler

Kayseri'de kaldırıma çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaldırıma çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda plakası öğrenilemeyen E.F. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan M.A. yaralandı.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
