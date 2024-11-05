Kayseri'de Kahvehanede Yangın Çıktı

KAYSERİ'nin Yahyalı zemin katında kahvehane olan iki katlı binada çıkan yangında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Kirazlı Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binada çıktı. Alt katı kahvehane olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ve vatandaşların yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.